Украина подписала "формулу Штайнмайера", Донбассу придадут особый статус

Киев во вторник в Минске согласовал документ с "формулой Штайнмайера", все участники переговоров по Донбассу ее подписали.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Контактной группой по урегулированию ситуации в восточной части Украины на заседании во вторник согласованы "формула Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда России Бориса Грызлова.

"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", - заявил журналистам Грызлов.

Он отметил, что согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотов, начало намечено на 7 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса – ред.), которого еще нет", - заявил Зеленский во вторник в ходе брифинга.

По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ.

Следующее заседание контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 15 октября.

Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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