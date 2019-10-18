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Ситуация накаляется: в Каталонии объявлена всеобщая забастовка

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Sputnik Абхазия

Акции протеста связаны с решением Верховного суда Испании, который приговорил к длительным тюремным срокам бывших каталонских чиновников за организацию референдума о независимости.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В Барселоне снова жарко. Но отнюдь не из-за теплой по-летнему погоды. На улицах столицы Каталонии схлестнулись две разгоряченные раскаленной политической обстановкой группы: сторонники независимости от Испании, среди которых много антифашистов, и ультраправые, сообщает РИА Новости

Ультраправые выступают за единую страну. Аргументацию подкрепляют нацистскими жестами. Они уже много лет требуют отобрать автономные права у национальных меньшинств – каталонцев и басков – во имя воссоздания так называемой "великой и неделимой" Испании.

Центральная манифестация намечена на шесть часов вечера. Она внесет серьезные коррективы в жизнь каталонской столицы. Закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Ожидаются перебои в работе общественного транспорта и такси.

© AFP 2019 / PAU BARRENA
Абхазский турист рассказал, как начинались беспорядки в Барселоне

Владельцы кафе, сувенирных лавок и супермаркетов намерены действовать по ситуации и закрываться в случае начала беспорядков.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Спусковым крючком стало решение Верховного суда Испании. Точнее, приговор в отношении политиков, причастных к организации референдума о независимости в 2017-м году. Они получили до 13 лет тюрьмы. Ультраправые требуют еще более строгого наказания. Сторонники отделения от Испании настаивают на помиловании.

Кроме того, стало известно, что объявленный в европейский и международный розыск Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году, сегодня добровольно явился в правоохранительные органы в Бельгии, отмечает РИА Новости.

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Теги:
референдум, Испания, Каталония


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