Ситуация накаляется: в Каталонии объявлена всеобщая забастовка

Акции протеста связаны с решением Верховного суда Испании, который приговорил к длительным тюремным срокам бывших каталонских чиновников за организацию референдума о независимости.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В Барселоне снова жарко. Но отнюдь не из-за теплой по-летнему погоды. На улицах столицы Каталонии схлестнулись две разгоряченные раскаленной политической обстановкой группы: сторонники независимости от Испании, среди которых много антифашистов, и ультраправые, сообщает РИА Новости

Ультраправые выступают за единую страну. Аргументацию подкрепляют нацистскими жестами. Они уже много лет требуют отобрать автономные права у национальных меньшинств – каталонцев и басков – во имя воссоздания так называемой "великой и неделимой" Испании.

Центральная манифестация намечена на шесть часов вечера. Она внесет серьезные коррективы в жизнь каталонской столицы. Закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Ожидаются перебои в работе общественного транспорта и такси.

Владельцы кафе, сувенирных лавок и супермаркетов намерены действовать по ситуации и закрываться в случае начала беспорядков.

Акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Спусковым крючком стало решение Верховного суда Испании. Точнее, приговор в отношении политиков, причастных к организации референдума о независимости в 2017-м году. Они получили до 13 лет тюрьмы. Ультраправые требуют еще более строгого наказания. Сторонники отделения от Испании настаивают на помиловании.

Tota la nostra solidaritat amb la vaga general de Catalunya. Endavant!



Elkartasun osoa Kataluniako greba orokorrarekin. Aurrera!



Toda nuestra solidaridad con la huelga general de Cataluña. ¡Adelante!#VagaGeneral #ErreferendumaEzDaDelitua #tsunamidemocractic #VagaGeneral18O pic.twitter.com/lFzqXpePcv — STEILAS sindikatua (@STEILAS_) 18 октября 2019 г.

Кроме того, стало известно, что объявленный в европейский и международный розыск Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании в 2017 году, сегодня добровольно явился в правоохранительные органы в Бельгии, отмечает РИА Новости.

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