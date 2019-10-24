Континент возможностей: Россия и Африка подписали соглашения на 800 миллиардов рублей

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В Сочи продолжается крупный экономический саммит Россия — Африка, на котором заключаются соглашения о дальнейшем сотрудничестве России и африканских стран.
По словам Антона Кобякова, советника президента России, известно, что общий объем договоров превысил отметку в 800 миллиардов рублей, и это еще неокончательная сумма, сообщает РИА Новости.
В форуме принимают участие более 40 глав государств и более 120 иностранных министров. Причем, не только африканских. Так, своих представителей направили США, Великобритания, Франция, Австралия и Канада. В общей сложности мероприятие собрало свыше шести тысяч участников. На переговорах обсуждаются особенности выстраивания взаимовыгодных отношений между РФ и странами Африки и подписываются важные соглашения.
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