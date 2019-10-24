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Континент возможностей: Россия и Африка подписали соглашения на 800 миллиардов рублей

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Абхазия

Общая сумма подписанных на экономическом форуме контрактов, соглашений и меморандумов на данный момент составляет более 800 миллиардов рублей.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В Сочи продолжается крупный экономический саммит Россия — Африка, на котором заключаются соглашения о дальнейшем сотрудничестве России и африканских стран.

По словам Антона Кобякова, советника президента России, известно, что общий объем договоров превысил отметку в 800 миллиардов рублей, и это еще неокончательная сумма, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Артур Лебедев
Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи
Ранее президент России Владимир Путин, говоря об экономическом взаимодействии России и Африки, подчеркивал, что объем продовольственного экспорта составляет 22 миллиарда долларов, а оружия — 15 миллиардов долларов.

В форуме принимают участие более 40 глав государств и более 120 иностранных министров. Причем, не только африканских. Так, своих представителей направили США, Великобритания, Франция, Австралия и Канада. В общей сложности мероприятие собрало свыше шести тысяч участников. На переговорах обсуждаются особенности выстраивания взаимовыгодных отношений между РФ и странами Африки и подписываются важные соглашения.

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Теги:
Владимир Путин, Африка, Россия


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