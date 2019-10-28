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Евросоюз отложил Brexit до 31 января

© AFP 2019 / ODD ANDERSEN
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Sputnik Абхазия

Великобритания может выйти из Евросоюза раньше срока, если к этому моменту Лондон и Европарламент ратифицируют сделку.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января. Глава ЕС сообщил об этом в своем Twitter.

"Евросоюз принял просьбу Великобритании отложить Brexit до 31 января 2020 года. Данное решение осталось только утвердить письменно", - говорится в сообщении.

Около недели назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в ЕС письмо с просьбой продлить сроки Brexit, так как договор об условиях Brexit до сих пор не ратифицирован.

Глава британского правительства Борис Джонсон ранее сообщил, что не хотел переноса Brexit на более поздний срок. Однако он был вынужден пойти на это в связи с принятым парламентом законом.

ЕС при этом отмечает, что больше не станет пересматривать условия сделки.

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