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Президент Украины Владимир Зеленский

"Держите порох сухим": Зеленский обратился к украинским военным в Донбассе

© Фото : Страница Владимира Зеленского в Facebook
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Sputnik Абхазия

Профессиональный праздник работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии Украины по традиции ежегодно отмечается третьего ноября.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военных с Днем ракетных войск и артиллерии призвал их "держать порох сухим", передает РИА Новости.

"Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения", — говорится в поздравлении Зеленского.

Еще первого октября на встрече контактной группы в Минске было согласовано разведение сил в районе Золотого и Петровского в Луганской и Донецкой народных республиках соответственно. Начало процесса было запланировано на седьмое октября и должно было продлиться 30 суток. Однако Киев три раза его срывал.

© Foto / из личного архива
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Республики Донбасса предприняли попытку начать разведение девятого, десятого и одиннадцатого октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигналы. Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое начался 29 октября, в Петровском аналогичный процесс стартует 4 ноября.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Теги:
Украина, Владимир Зеленский, Донбасс


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