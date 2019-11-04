Поехали: РУСДРАМ показал первый спектакль на гастролях в Сыктывкаре

О том, как проходили репетиция и установка декораций спектакля, кто при этом сорвал спину, почему гендиректор Ираклий Хинтба хотел "взорвать" зал, а также за какую взятку можно без билета попасть в РУСДРАМ, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Начались гастрольные выступления Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в Сыктывкаре. Первыми познакомиться с РУСДРАМом повезло юным жителям столицы Республики Коми, которым показали детскую постановку режиссера Джамбула Жордания "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком".

Амра Амичба, Sputnik.

Как дома

"Кто сомневается, что вы после "Электры" детский спектакль сыграете в два счета? Но репетицию провести надо", - сказал актерам режиссер сказки Джамбул Жордания.

Но начать не получилось - потеряли актера Аслана Киут. Первая репетиция проходила накануне показа в полдвенадцатого ночи. После разгрузки декораций и их установки общими силами технических служб и даже актеров, уставший Аслан прикорнул в кресле в фойе театра имени Савина. Режиссер, актер, композитор Джамбул Жордания тоже не брезгует физической работой и на своем плече заносит тяжелые балки. А помощник администратора Альберт Арутюнян чуть не сорвал спину, перетаскивая декорации, он вытянулся на полу прямо на сцене, чтобы облегчить боль.

Актер Инал Инапха поделился, что дважды в день играть спектакли, к тому же настолько разные, ему еще не доводилось.

"У меня после "Абги" судороги в ногах долго не проходят. Я же там хожу на полусогнутых, изображая страшного волка. А потом вечером играем "Хаджи-Мурата", где нужно вприпрыжку и танцевать, и "бороться". Ну что же, будет еще один опыт в профессиональную копилку", - с пониманием заметил он.

В сыктывкарском театре глубина сцены значительно больше РУСДРАМовской, что дало возможность пойти на маленькую хитрость – за ночь установили декорации на оба спектакля. Подняли на штанкетах (проще говоря, перекладинах, на которых висят, например, окна в спектакле "Визит старой дамы" или колокол в "Хаджи-Мурате") к потолку, и лишнее на детской сказке видно не будет.

Принимающая сторона предусмотрительно подготовила для искандеровцев горячие чай и кофе, чтобы согрелись в непривычно холодном для них Сыктывкаре.

Актриса Лоида Тыркба отметила, что чувствует себя на новой сцене как дома.

"Атмосфера хорошая, как будто и не уезжали, а дома находимся", - сказала она.

Взятка для помрежа

Помощник режиссера Лика Мамацева, которая отвечает на спектаклях за своевременную смену декораций, разбиралась с пультом помощника режиссера и пультом управления штанкетными подъемами.

"У нас в РУСДРАМе они современнее, удобнее и управление легче, меньше кнопок. А тут индивидуально надо выбирать и нажимать, - заметила она. – 13 штанкетов поднять и круг на сцене одновременно крутить – это не так просто. Но справимся, возьму помощника".

При этом Лика успевает еще заметить, что один из актеров за очередным ящиком с костюмами собрался выйти на улицу без куртки.

"Оденься! Простудишься!" - заботливо кричит помреж вдогонку. Лика вообще уникальный человек, но с одной слабостью. Актеры подсказали, что если кто-то захочет попасть в РУСДРАМ без билета, то Лику Мамацеву можно подкупить переспелыми бананами и жевательной резинкой. И, кстати, именно ее бабушка испекла в дорогу всем гостинцы, которыми Инал Инапха угощал коллег в автобусе.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба успевал всюду - то он следит за установкой декораций, то общается с режиссером, художником по свету и звуковиком, а потом спешит к актерам.

"Мы должны не просто хорошо сыграть. Мы должны "взорвать" зал", - наставлял Хинтба.

Еще одна репетиция, и полный прогон спектакля прошли рано утром в воскресенье, чтобы в 12 часов достойно выступить перед детьми города Сыктывкара и погрузить их в волшебный мир абхазской сказки.

Билетов нет

Уже при подходе к театру были видны спешащие на спектакль юные зрители. Снег в Сыктывкаре не помеха для культпохода, чего не скажешь о Сухуме, где летний ливень срывает планы всей школы пойти в театр.

Маргарита Владимировна привела на спектакль внуков – восьмилетнего Рому и девятилетнюю Алину.

"Сейчас каникулы, вот и решили всем классом с родителями устроить детям культпоход, - рассказала она. – В Абхазии никогда не были, но у нас продают абхазские мандарины. Я их сразу отличаю от заграничных, по вкусу они более вкусные и сочные".

Очередь в кассу все увеличивалась, пока кассир не объявила, что билеты закончились.

"Макс, пойдем, билетов нет", - сказала женщина, направляясь к выходу и одевая теплую шапку сынишке лет девяти.

Мимо капельдинера прошла женщина с ребенком по одному билету, прошептав, что посадит его к себе не колени.

"У нас за просмотр платят, а не за коленки", - заметила строгая билетерша ей вслед, пропуская ее тем не менее.

За пять минут до начала

"Мои рога шатаются, - в гримерной жалуется костюмеру Мадлена Барциц, исполнительница роли коровы Таты в детском спектакле. – Раньше такого не было. Может, привяжем покрепче. Я боюсь".

Костюмер Ольга Ермышева с силой шатает рога, берясь обеими руками за них.

"Нет, не упадут, должны выдержать", - резюмирует она.

По словам Лоиды Тыркба, несколько минут до начала спектакля тянутся очень долго.

"Пока все соберутся. А это же еще и дети, пока все займут места. Ой, я лапки свои чуть не забыла надеть! Чувствую, чего-то не хватает", - прерывая себя, вовремя спохватилась исполнительница роли утки Куаты. Оставив недопитый чай, начала натягивать на руки своеобразные перчатки.

Актрисы вышли в коридор и сразу оказались в центре внимания проходящих мимо коллег из сыктывкарского театра.

"Какие красивые!" - смело бросил один из них кавказским девушкам.

А другой остановился пообщаться с Мадленой Барциц. Они вместе недавно проходили обучение в Школе Союза театральных деятелей в Москве.

"Я знала, что Владимир Рощев из Сыктывкара и работает в этом театре. И вот сегодня мы увиделись. Он был удивлен. Не ожидал меня здесь увидеть", - рассказала Мадлена.

Режиссер сказки Джамбул Жардания заметно волновался. Немного недоволен дисциплиной молодых актеров.

"Трудно было их разбудить. Они же все дружные. Общаются до поздней ночи, ходят друг к другу в гости по гостинице. Вот и не высыпаются. Аслан Киут у нас вообще сова. Когда мы какие-то репетиции назначаем в Сухуме, просит, чтобы это было не раньше одиннадцати", - поделился Жордания.

У исполнителя роли мула Гужа Османа Абухба своя версия недосыпа.

"У нас же был ночной перелет. Днем целый день спали, поэтому ночью уснуть не могли. Но мы не подведем", - сказал он за всех артистов, напоминая изречение "один за всех и все за одного".

Анга! Анга!

На первом показе спектакля РУСДРАМа в рамках гастролей был аншлаг.

"С богом!" – прошептал рядом сидящий режиссер Джамбул Жордания.

"Ма, нервничаю!" - выдохнул справа помощник гендиректора Дэниел Яковиди. Позже и вовсе встал и уже у дверей смотрел весь спектакль.

Вызывали недоумение такая неуверенность и волнение РУСДРАМовцев. Спектакль, который уже апробирован и собирал аншлаги в Сухуме, который любим детьми, не мог быть отторгнут детьми Сыктывкара. Даже трудные для неабхазского слуха имена главных героев они почти правильно считывали на лету.

"Анга! Анга!", - раздавалось из зала, когда волк незаметно подкрадывался к утке.

Анна Тимошина привела трехлетнюю дочь Дашу на спектакль РУСДРАМа.

"Смотрела, не отрывая глаз. Несмотря на то, что ей всего три года, не отвлекалась, так захватило ее. Не пожалели, что пришли. Весело и музыкально. Здорово было!" - сказала Анна.

Девятилетнему Саше понравился Абга в исполнении Инала Инапха.

"И вовсе он не страшный. Я бы тоже со всеми подружился и стал рыбаком", - заявил он.

Семья Залужских из Сыктывкара ежегодно отдыхает летом в Абхазии и, узнав о гастролях театра, они привели шестилетнюю дочь Симу на спектакль.

"Мы и следующим летом собираемся поехать в Абхазию. Уже почти во всех городах там побывали. Но в сухумском Русском театре не бывали. Теперь будем знать о нем", - сказала она.

Жительница Сыктывкара Аня с дочерью Соней пришла на детский спектакль и собирается с мужем прийти на спектакль для взрослых "Визит старой дамы", который покажут в рамках гастролей РУСДРАМа 4 ноября. А вечером, 3 ноября, в Академическом русском театре имени Савина искандеровцы показали горожанам спектакль "Хаджи-Мурат" в постановке Адгура Кове.

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