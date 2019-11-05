Тестостерон и смерть: почему от вирусных инфекций мужчины умирают чаще женщин

Последние исследования ученых-иммунологов доказали, что недооценивать гендерные различия нельзя. Эпидемиологические данные показывают: представителям сильного пола чаще требуется госпитализация при вирусных заболеваниях и среди них выше смертность от осложнений.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения при оценке риска заражения гриппом и последствий болезни рекомендует врачам учитывать пол пациентов. И хотя согласно исследованиям, мужчины любят преувеличивать тяжесть своего состояния, в целом они слабее здоровьем, чем женщины, сообщает РИА Новости.



Женщины более адекватны

Несколько лет назад британские ученые набрали 1700 добровольцев обоих полов, заразили их возбудителями ОРВИ и тщательно фиксировали описываемые ими симптомы. Параллельно участников исследования осматривал терапевт, который делал объективные выводы о состоянии добровольцев. Сопоставление заключений врача и жалоб пациентов показало: мужчины часто переоценивают свое недомогание, женщины воспринимают себя более адекватно.

При этом медицинская статистика все-таки на стороне мнительной половины человечества — мужчины больше подвержены острым респираторным заболеваниям и чаще страдают связанными с ними осложнениями. Кроме того, им нужно в два раза больше времени, чтобы восстановиться после простуды или гриппа.

Есть данные, что мужской организм лучше противостоит синегнойной палочке — бактерии, которую часто обнаруживают при абсцессах. Но в случае заражения ею у мужчин больше шансов умереть, чем у женщин.

Мужской гормон против иммунной системы

Следующие исследования были сделаны в Стендфорте. Ученые проверили гипотезу о том, что иммунный ответ на вирусные инфекции у представителей сильного пола намного слабее из-за высокого уровня тестостерона, так как этот гормон может подавлять выработку антител.

Специалисты сделали анализ крови 54 женщинам и 37 мужчинам перед вакцинацией от гриппа и через 28 дней после нее. Оказалось, что у слабого пола в организме в среднем больше специфических антител, а у сильного — изменена активность нескольких генов, участвующих в синтезе липидов и стимулирующих образование клеток, которые подавляют иммунный ответ. Причем чем больше тестостерона в крови, тем сильнее меняется работа генов и тем слабее иммунный ответ организма.

Наблюдения за гражданами Гондураса подтверждают эти данные. У мужчин, зараженных малярией, уровень тестостерона был ниже, чем у здоровых. А когда больных вылечивали, содержание полового гормона в организме повышалось.

Болезни сильного иммунитета

С другой стороны, представительницы слабой половины человечества намного чаще становятся жертвами аутоиммунных заболеваний, когда клетки иммунной системы атакуют здоровые ткани организма.

На мышах доказано, что эстрадиол — женский половой гормон — способствует активации врожденного иммунитета и защищает самок от осложнений после гриппа. Но он же, вероятно, стимулирует чрезмерное образование лимфоидных клеток второго типа в легких астматиков. Эти тельца — один из основных компонентов врожденного иммунитета. Они отвечают за развитие воспалительной реакции, если в легкие попадают болезнетворные бактерии. Когда этих иммунных клеток слишком много, а уровень их активности высок, возникает астма.

Американские ученые, вводя больным мышам тестостерон, смогли взять под контроль активность лимфоидных клеток и значительно улучшить состояние животных. Это, кстати, объясняет, почему астма чаще встречается у женщин, а мужчины после полового созревания практически не болеют ею — им помогает высокий уровень тестостерона.

Старость - не в радость

Различия между женским и мужским иммунитетом зависят от возраста. Воспалительные процессы и наибольшая сила иммунного ответа характерны для женщин в промежутке между половым созреванием и менопаузой. Но и совсем маленькие девочки благодаря материнскому молоку лучше защищены от инфекций дыхательных путей, чем мальчики.

Кроме того, как выяснили японские ученые, у представительниц слабого пола иммунная система стареет медленнее. Изучение образцов крови 356 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 90 лет показало: с годами количество лимфоцитов у мужчин уменьшается, а у женщин, наоборот, увеличивается. Именно поэтому дамы в среднем живут дольше, предполагают авторы работы.

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