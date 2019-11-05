Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Генерал-полковник Анатолий Ноговицын, проводивший брифинги о ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году, умер во вторник после продолжительной болезни.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Генерал-полковник Анатолий Ноговицын скончался в Москве на 68-м году жизни. О причине смерти не сообщается. Его похороны, вероятно, пройдут в пятницу на Федеральном военном мемориальном кладбище. Организацию похорон готовы взять на себя Военно-воздушные силы России, сообщает РИА Новости.

Ноговицын родился в 1952 году и окончил АВВАКУЛ с золотой медалью в 1973-м. Помимо этого, генерал-полковник отучился в Военной командной академии противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Жукова и в Военной академии Генерального штаба ВС России.

Анатолий Ноговицын был летчиком, командиром корабля, авиационного отряда и эскадрильи, командиром истребительного авиационного полка ПВО, начальником авиации корпуса ПВО, заместителем главнокомандующего ВВС России, попробовал себя на множестве других должностей и имел степень доктора военных наук.

В 2008 году его назначили заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. В 2012 году он был уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Ноговицын покинул военную службу в 2012 году, уйдя с должность первого замначальника Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности.

Генерал-полковник стал широко известен, когда в 2008 году от лица Минобороны России информировал общественность о конфликте в Южной Осетии в ходе ежедневных пресс-конференций.

Читайте также: