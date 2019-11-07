Безопасность по-французски: Макрон рассчитывает на себя и диалог с Россией

Эммануэль Макрон ранее неоднократно критиковал поведение США в Сирии, а также призывал Европу к диалогу с Россией.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу, передает РИА Новости.

"У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов", - приводит издание его слова.

В частности, Макрон раскритиковал решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, о котором он и другие члены НАТО узнали из твиттера. Он подчеркнул, что подобные действия ставят под сомнение функционирование Североатлантического альянса.

Один из выходов, по мнению президента Франции, в том, чтобы европейские державы начали думать о себе как о самостоятельной геополитической силе. Только в этом случае они смогут сами контролировать собственную судьбу, полагает французский лидер.

Кроме того, Макрон выступил за возобновление диалога с Россией вопреки протестам Польши. По его словам, Европа вынуждена будет попытаться найти общий язык со своим ближайшим соседом, однако, отказавшись от такого шага, европейцы "совершат большую ошибку".

"Моя идея ни в коем случае не наивна", — отметил французский лидер, объясняя свою позицию.

Французский лидер неоднократно выступал за поддержание и укрепление диалога с Россией, в том числе призывая не допустить ее дальнейшего сближения с Китаем.

Макрон заявил о завершении эпохи западного доминирования в мире и выразил уверенность в том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания "новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

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