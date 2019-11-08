Все дело в фокусе: в рейтинге смартфонов сменился лидер

Новинка продемонстрировала улучшенные показатели по сравнению с моделями-предшественниками практически по всем параметрам.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Роскачество и International Consumer Research Testing представили обновленный рейтинг популярных смартфонов. Список возглавила модель iPhone 11 Pro Max, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что новые смартфоны Apple особенно отличились высоким качеством работы камеры по сравнению с вышедшими ранее гаджетами. В первую тройку также вошли iPhone 11 Pro и iPhone 11.

В целом, как отмечает организация, новые модели устройств Apple получили более высокие баллы за разрешение фронтальной камеры и скорость автофокусировки по сравнению с предшественниками. По результатам испытаний, в топ-3 телефонов по качеству фото и видео также вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

В ходе исследования оценивался также Samsung Galaxy Fold - первый в мире смартфон со сгибающимся экраном. Старт их продаж в текущем году был отложен из-за проблем со сгибом - после их обнаружения производитель решил провести дополнительные тесты устройств.

CC0 Samsung Galaxy Fold

Прежде чем отправить Samsung Galaxy Fold на дальнейшие испытания, эксперты посмотрели, как он справится с уже допущенным казусом. Для этого дотошный робот в аккредитованной международной лаборатории в течение нескольких дней складывал и раскладывал экран устройства. Всего - более 37 тысяч раз. Между тем, по результатам испытания эта проблема обнаружена не была!

"Производитель явно провел скрупулезную "работу над ошибками", - сообщает Роскачество.

В рейтинг смартфонов попала и новая модель от Xiaomi — Mi 9T Pro. Устройство получило высокие баллы за производительность процессора, однако отмечается, что несмотря на тройную основную камеру, качество фотографий осталось средним. В Роскачестве также подчеркнули, что новая модель работает автономно 31,5 часа.

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