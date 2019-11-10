Всех животных из "китовой тюрьмы" освободили

Операция по выпуску животных началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Завершилась начавшаяся еще летом операция по освобождению сотни животных из "китовой тюрьмы", утром 10 ноября специалисты в бухте Успения в Приморье выпустили последних белух, сообщает РИА Новости со ссылкой на тихоокеанский филиал ВНИРО.

"Все белухи выпущены", - сказали там.

В воскресенье выпустили белух с судов "Профессор Кагановский", где было 18 животных, и с судна "Зодиак" с 13 животными.

В 2018 году в "китовой тюрьме" - в бухте Средняя в Приморье - нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент России Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.

В октябре было решено выпустить последних 50 белух до 1 ноября 2019 года и сделать это не в родное для них Охотское море, как раньше, а в бухту Успения недалеко от Лазовского заповедника в Приморье. Такое решение принято из-за осенних штормов, недостатка финансирования и необходимости обеспечить безопасность людей и животных в штормовом море. Позже дату последнего выпуска перенесли на 10 ноября.

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