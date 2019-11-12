Выборы, отставка Моралеса и кадровая чехарда: что происходит в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября подал в отставку. Последние три недели его пребывания во главе государства сопровождались массовыми акциями протеста: оппозиция оспаривала итоги состоявшихся последних президентских выборов.

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Теперь, согласно действующим международным конвенциям, Моралес находится под защитой Мехико, сообщает РИА Новости.

История вопроса

В Боливии 20 октября прошли президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендовали девять кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним боливийским лидером Эво Моралесом и Карлосом Месой, который тоже в свое время занимал пост президента Боливии.

Первые результаты волеизъявления были обнародованы спустя несколько часов после закрытия избирательных участков. Однако после этого подсчет голосов прервался, что насторожило, в частности, оппозицию Боливии, а также руководство Аргентины, Бразилии, США и Организацию американских государств. После многочасового перерыва избирком возобновил публикацию результатов голосования. Согласно итогам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал Моралес, набравший 47,08% голосов, в то время как Меса набрал 36,51%.

© Sputnik / Григорий Сысоев Экс-президент Боливии Эво Моралес

Недовольные итогами выборов сторонники оппозиции вышли на акции протеста, переросшие в беспорядки. В связи с этим Эво Моралес объявил о введении в Боливии режима чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот. 10 ноября на фоне непрекращающихся протестов лидер государства объявил о проведении новых президентских выборов.

Кадровые перестановки

Эво Моралес, несмотря на свои заверения, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих, объявил десятого ноября о сложении президентских полномочий. К такому решению его также призывали командующий Вооруженными силами Боливии Уильямс Ромеро и Боливийский профсоюз рабочих, полагая, что это "успокоит народ".

Спустя несколько часов после громкого заявления Моралеса лидер проходящих в стране акций протеста Луис Фернандо Камачо заявил, что полиция получила ордер на задержание политика. Позже глава полиции страны Юри Кальдерон заявил, что полиция Боливии не получала ордер на задержание Эво Моралеса.

Кандидат в президенты Боливии Карлос Меса назвал отставку Моралеса "концом тирании".

Вслед за главой государства о своей отставке объявили вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера и спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра.

Второй вице-спикер сената парламента Боливии Жанин Аньес из оппозиционной партии "Демократическое единство" сказала, что возьмет на себя обязанности исполняющего обязанности президента.

© AFP 2019 / CLAUDIO CRUZ Люди выступают в поддержку экс-президента Боливии Эво Моралеса

Еще до Моралеса решили сложить полномочия министр горнорудной и металлургической промышленности Боливии Сесар Наварро и министр углеводородов и энергетики Луис Альберто Санчес. Председатель палаты депутатов многонациональной законодательной ассамблеи Боливии Виктор Борда тоже решил покинуть свой пост.

Объявила о том, что оставляет свою должность, и председатель Высшего избирательного суда Мария Эухения Чоке. Как сообщила газета Pagina Siete, впоследствии Чоке была задержана.

Вице-председатель избиркома Боливии Антонио Костас подал в отставку почти сразу после выборов президента.

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета объявил об уходе в отставку

Реакция других стран на происходящее в Боливии

Власти Кубы назвали госпереворотом отставку президента Боливии. В кубинском МИД осудили происходящее в стране и выразили Эво Моралесу свою солидарность.

О госперевороте в Боливии заявил и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он добавил, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма".

МИД Колумбии предложил созвать экстренное заседание Организации американских государств в связи с кризисом в Боливии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости отказа от электронного голосования и возвращения к использованию бумажных бюллетеней на фоне отставки Моралеса. Бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обвинил экономические элиты региона в госперевороте в Боливии. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу полагает, что события в Боливии нельзя считать государственным переворотом.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард назвал происходящее в Боливии "военной операцией". По его словам, власти Мексики готовы предоставить убежище Моралесу.

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес осудил "акты насилия, которые помешали Эво Моралесу завершить его мандат".

Руководство Перу призвало к восстановлению мира и согласия в Боливии и указало на необходимость проведения там всеобщих выборов.

Власти Канады поддержали призывы к проведению повторных выборов в Боливии после публикации доклада Организации американских государств. Оттава после отставки президента Боливии Эво Моралеса "продолжит поддерживать боливийский народ во время процесса перехода власти в стране".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность происходящими в Боливии событиями, связанными с уходом в отставку президента страны.

© Foto / RT Эво Моралес вылетел в Мексику, но самолёт был вынужден сесть в Парагвае

Официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента сообщил, что США следят за развитием событий в Боливии, призывая все стороны воздерживаться от насилия. Власти Чили выступили за мирное урегулирование кризиса в Боливии.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии к нахождению законного выхода из кризиса после отставки Моралеса.

Какой была политика Моралеса

Эво Моралес занимал пост президента Боливии в течение почти 13 лет — с января 2006 года по ноябрь 2019-го. С именем политика связаны социальные реформы: снижение пенсионного возраста (с 65 до 58 лет), повышение минимального размера оплаты труда и реализация программы по борьбе с безграмотностью. Представитель индейского народа аймара, Моралес отстаивал интересы автохтонного населения Южной Америки, проводил перераспределение земли в его пользу. Свою задачу политик видел в построении общества на идеалах равенства.

В латиноамериканской политике Моралес представлял "левый поворот" начала-середины 2000-х годов, признанным лидером которого считался президент Венесуэлы Уго Чавес. Моралеса и венесуэльский политический класс связывал тесный политический союз, просуществовавший 13 лет. Однако реформы, проведенные боливийским президентом, были гораздо менее радикальными, чем в Венесуэле. В окружении Моралеса публично ставили под сомнение возможность построения боливийского социализма, мотивируя это отсутствием рабочего класса и преимущественно аграрным характером общества.

Опиравшийся на поддержку племен аймара, кечуа и гуарани курс Моралеса встречал гораздо меньше сочувствия в среднем классе страны, где многие были недовольны земельной реформой, которую называли дискриминационной для неиндейского населения Боливии. С начала 2010-х противники президента стали обвинять его в стремлении установить личную диктатуру. В 2016 году большинство жителей Боливии высказалось на референдуме против участия Моралеса в президентских выборах 2019 года, ставших для него четвертыми кряду. Однако президент все же выдвинул свою кандидатуру для переизбрания, что обернулось мобилизацией оппозиции и началом массовых акций протеста.

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