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Платежные карты под ударом: в России участились случаи мошенничества

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Абхазия

С января по сентябрь 2019 года в России было совершено более 205 тысяч преступлений, связанных с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. МВД России заявило о росте числа преступлений с использованием платежных карт, пишет RT.

Согласно статистике ведомства, за первые девять месяцев в России было зарегистрировано 10,3 тысяч преступлений, квалифицированных по статье 159.3 Уголовного кодекса "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Подчеркивается, что это на 417,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за указанный период в России было зарегистрировано свыше 205 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69% больше, чем в прошлом году.

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

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