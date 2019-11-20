Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака

В результате исследований группа ученых из университета Северной Каролины в Шарлотте сделала важное заявление.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Хроническое воспаление является одной из основных причин развития злокачественных опухолей, сообщает MedicalXpress.

К такому выводу пришла группа ученых из университета Северной Каролины в Шарлотте.

Как выяснилось, в двух случаях из десяти, возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или различными бактериями.

Медики уверены, что к болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. Он покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

По мнению исследователей, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.

При этом врачи подчеркнули защитную функцию MUC1, который не всегда превращается в опасную клетку. По их словам, бывали случаи, когда у пациентов гликопротеин выполнял противовоспалительную функцию.

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