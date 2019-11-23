Премьер-министр России пообещал сохранить все льготы из нормативных актов СССР

Дмитрий Медведев отметил, что все, что касается льгот, установленных документами СССР или РСФСР, "на переходный период все равно сохраняет свое действие".

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Льготы населению, которые гарантировались нормативными актами СССР, сохранятся даже в рамках "регуляторной гильотины", их отмена возможна только после принятия дублирующих документов, заявил на съезде партии "Единая Россия" премьер-министр Дмитрий Медведев в субботу 23 ноября.

В рамках съезда "Единой России" Медведеву продемонстрировали новый формат общественной приемной партии. Также премьеру зачитали обращение, в котором выражалась обеспокоенность, сохранятся ли льготы из нормативных актов времен СССР в рамках регуляторной гильотины и сокращения избыточных нормативных актов советского периода.

"Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. Не имеет никого значения, когда он принимался. Отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа", - сказал Медведев.

На пленарном заседании Гайдаровского форума в январе Дмитрий Медведев предложил ввести механизм "регуляторной гильотины": так, должны утратить силу все прежние правила или ограничения, которые не будут специально одобрены или изменены. Создание нового надзорного законодательства станет шагом к изменению мышления предпринимателей, отмечал тогда первый вице-премьер Антон Силаунов.

В июне Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины". Дорожная карта предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, создание структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию требований.