Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Исполком WADA лишил на четыре года Россию права участвовать в крупнейших международных соревнованиях и выступать в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Также было решено запретить высшему руководству Олимпийского комитета России (ОКР), включая всех членов исполкома организации, посещать и участвовать в крупных турнирах в течение четырех лет.

Решения были приняты единогласно.

WADA в сентябре запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных. Письмо с ответами в WADA было отправлено 8 октября. CRC WADA в конце ноября заявил, что переданные данные московской лаборатории не являются "ни полными, ни полностью достоверными", и озвучил соответствующие рекомендации по санкциям.

Комитет по соответствию (CRC) WADA 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

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