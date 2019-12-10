Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене, ему было 83 года, сообщают СМИ.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84 году жизни, сообщает РИА Новости.

Лужков занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году он был уволен с поста с формулировкой "в связи с утратой доверия президента".

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в столице. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик". С 1974 года работал в министрестве химической промышленности.

В 1987 году он стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, председателем Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

В 1992 году он был избран мэром Москвы.

В качестве мэра Москвы Лужков посещал Абхазию с рабочими визитами в 2006, 2008 и 2009 годах.

Еще в 2007 году Лужков предложил России признать Абхазию суверенным государством. Такое заявление он сделал на конференции "Россия и Абхазия: навстречу единому экономическому пространству".

В 2017 году Лужкова внесли в "черный список" в Грузии и запретили ему въезд в страну в связи с посещением им ранее Абхазии и Южной Осетии, которые считаются грузинскими властями оккупированными территориями.