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Социальная сеть Twitter

"Не укладывается в голове": Россотрудничество о блокировке в Twitter

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества после публикации о Дне Конституции России.

В данный момент указано, что у аккаунта нет подписок и подписчиков. Публикация о Дне Конституции удалена Twitter.

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По техническим причинам?

Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов прокомментировал Sputnik сложившуюся ситуацию.

"Наши сотрудники пытаются получить официальный комментарий от представительства соцсети. Не укладывается в голове, что наша публикация могла вызвать такую реакцию администраторов этой соцсети. Думаю, что нам сейчас предоставят какие-то иные, может быть, даже технические обоснования случившегося. Надеемся, что нарушение прав наших и наших подписчиков будет прекращено в кратчайшие сроки", - отметил Брюханов.

Дискриминация или сбой?

О том, как может развиваться ситуация, Sputnik узнал у вице-президента Федеральной палаты адвокатов, члена Общественной палаты, заслуженного юриста России Владислава Гриба.

"В определенной степени блокировка Россотрудничества – шаг дурацкий и необъяснимый, - сказал Владислав Гриб. - Если только это не какая-то техническая причина. Но вполне очевидно, что нет. В таком случае перед Россотрудничеством давно бы уже извинились. Если бы такой инцидент случился в бизнесе, то компания подала бы соответствующие иски. Я думаю, что Россотрудничество не может и не должно оставить это без ответа. В любом случае, это и ущерб репутации, это определенная дискриминация по политическим мотивам".

Для понимания дальнейших действий нужно дождаться объяснений от Twitter, считает адвокат.

Социальная сеть Фейсбук
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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"Twitter должен дать ответ со ссылкой на существующую нормативно-правовую базу, в том числе Российской Федерации, на территории которой он работает, - заявил Гриб. - После получения ответов и документов вопросы будут решаться либо в досудебном, либо в судебном порядке. Но, в любом случае, мы ждем от Twitter вразумительный ответ. Получив ответы на эти вопросы, можно уже принимать меры правового характера. Недопустима дискриминация ни граждан, ни организаций, ни юридических лиц без законного на то основания".

По словам юриста, Россотрудничество вправе обратиться в Роскомнадзор, поскольку налицо нарушение прав граждан Российской Федерации.

Блокировка официального аккаунта Россотрудничества в Twitter произошла в пятницу 13 декабря из-за поста о Коснтитуции России.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала блокировку в своем Telegram, написав, что "другой демократии у меня для вас нет".



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