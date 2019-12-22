Кадыров вызвал Емельяненко на бой, тот ответил

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Александр Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко четырехкратного чемпиона мира по MMA в тяжелом весе по версии японской организации Pride, не заставил долго ждать ответа на вызов Рамзана Кадырова.

Он репостнул видео с вызовом.

"Флешмоб "Вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана" — заявил боец в подписи к репосту.

Ранее Кадыров обратился с видеообращением к Емельяненко в своем Instagram.

"В спортивном мире пошла такая мода - все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Заранее пригласил президента федерации бокса, президента клуба "Ахмат". Как вы думаете, бокс или ММА?" - сказал Кадыров на видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

Кадыров отметил, что полон решимости провести бой с Емельяненко.

"Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной клетки ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, порхая как бабочка и жаля как оса? Про себя скажу просто - я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным. Ну что, какие будут соображения?"- написал Кадыров под видео.

Емельяненко в конце ноября победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого Емельяненко вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.