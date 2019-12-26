Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров

Состояние пятерки самых успешных российских бизнесменов увеличилось в общей сложности на 27 миллиардов долларов.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Издание Forbes опубликовало рейтинг самых разбогатевших в 2019 году российских миллиардеров.

Список возглавил один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин. По оценкам издания, Потанин увеличил в уходящем году свое состояние более чем на треть, сейчас оно составляет 23,8 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на 5,9 миллиарда долларов, до 27 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние составляет 23,8 миллиарда долларов.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 миллиарда долларов, составив 22,7 миллиарда долларов.

На последнее место рейтинга издание поместило основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — прирост за год составил 3,8 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 20,2 миллиарда долларов.

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