Спикер парламента Южной Осетии отреагировал на протесты в Сухуме

Алан Тадтаев выразил уверенность, что власти и оппозиция Абхазии придут к компромиссу путем переговоров

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев выразил уверенность, что ситуация с протестами в Абхазии завершится путем переговоров и диалога.

"Южная Осетия и Абхазия добивались своей независимости от Грузии не для того, чтобы потом в таких внутренних распрях раскалывать народ", - заявил спикер.

Тадтаев подчеркнул, что осетины и абхазы - братские народы. По его словам, в Цхинвале внимательно следят за ситуацией в Сухуме и надеются, что противостояние не выйдет за рамки закона.

Протесты в Сухуме

Акции протеста в Сухуме продолжаются второй день. Их участники требуют отставки президента Рауля Хаджимба и проведения новых выборов. Накануне протестующие взяли штурмом здание парламента и отказались его покидать, пока их требования не будут выполнены.

На фоне этих событий парламент республики собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Администрация президента Абхазии парализована второй день подряд. Митинг сторонников оппозиции продолжается с сегодняшнего ура, а в президентском дворце находятся участники акции протеста.

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