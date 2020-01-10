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Спикер парламента Южной Осетии отреагировал на протесты в Сухуме

© Sputnik / Наталья Айриян
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200110/1029192728/Spiker-parlamenta-Yuzhnoy-Osetii-otreagiroval-na-protesty-v-Sukhume-.html

Алан Тадтаев выразил уверенность, что власти и оппозиция Абхазии придут к компромиссу путем переговоров

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев выразил уверенность, что ситуация с протестами в Абхазии завершится путем переговоров и диалога. 

"Южная Осетия и Абхазия добивались своей независимости от Грузии не для того, чтобы потом в таких внутренних распрях раскалывать народ", - заявил спикер. 

Тадтаев подчеркнул, что осетины и абхазы - братские народы. По его словам, в Цхинвале внимательно следят за ситуацией в Сухуме и надеются, что противостояние не выйдет за рамки закона.

Протесты в Сухуме

Акции протеста в Сухуме продолжаются второй день. Их участники требуют отставки президента Рауля Хаджимба и проведения новых выборов. Накануне протестующие взяли штурмом здание парламента и отказались его покидать, пока их требования не будут выполнены. 

На фоне этих событий парламент республики собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Администрация президента Абхазии парализована второй день подряд. Митинг сторонников оппозиции продолжается с сегодняшнего ура, а в президентском дворце находятся участники акции протеста.

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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
Теги:
Южная Осетия


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