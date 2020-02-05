Путин рассказал, почему человечество вновь оказалось у опасной черты

В среду 5 февраля в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии принимают участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что, к сожалению, в наши дни растет угроза терроризма, множатся региональные конфликты, разрушается система контроля над вооружениями. Об этом он рассказал на церемонии вручения верительных грамот, пишет РИА Новости.

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями", - сказал Путин.

Он также отметил, что в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика.

Глава России подчеркнул, что мир и безопасность на планете во многом зависят от состояния отношений России и США, и эти отношения должны основываться на принципе равенства и уважения к суверенитету друг друга.

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