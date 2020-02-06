Коронавирус унес 73 жизни за сутки

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. По последним данным, число погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае выросло до 565 человек, за сутки умерли 73 человека.

Подтверждены 3694 новых случая заболевания. Выздоровели и покинули больницы 1153 человека.

За пределами Китая заразились коронавирусом около 190 человек, и их число постоянно растет: в Японии - 33 человека, в Сингапуре - 28, в Таиланде - 25, в Южной Корее - 23, в Гонконге - 21, в Австралии - 14, в Германии и США - по 12, в Тайване - 11, во Вьетнаме, Макао и Малайзии - по 10, во Франции - 6, в ОАЭ и Канаде - по 5, в Индии и Филиппинах - по 3, в России, Великобритании и Италии - по 2, в Бельгии, Камбодже, Финляндии, Испании, Швеции, Шри Ланке и Непале - по 1.

Ситуация в Ухане, откуда началось распространение заболевания, также остается чрезвычайной.

В Абхазии с 4 февраля из-за вспышки коронавируса введены временные ограничения на въезд для граждан Таджикистана, Узбекистана, Кореи, Китая и Киргизии. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ВОЗ не снимет чрезвычайную ситуацию.

Ситуация в России

В пятницу 5 февраля из китайского Уханя были эвакуированы все россияне, которые пожелали уехать. Они помещены на карантин в санатории под Тюменью и, как сообщается, чувствуют себя нормально.

В среду президент России Владимир Путин приказал наказывать предпринимателей, которые на фоне беспокойства населения повысили цены на противопростудные препараты и медицинские маски, вплоть до лишения лицензии. При этом он отметил, что даже если закрыть те компании, которые пытаются нажиться на ситуации с коронавирусом, нехватки препаратов не будет.

Вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, состоит из 22 мероприятий.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус не мог появиться искусственным путем. Российские ученые уже расшифровали его генетический паспорт, и следов вмешательства в нем не видно.

ВОЗ: действующих лекарств нет

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан заявил, что сейчас у человечества нет действующих лекарств от 2019-nCoV. Однако обратил внимание, что к смертям коронавирус приводит в основном пожилых людей, здоровье которых уже далеко от идеального.

"Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус. Так что большинство пациентов выживут, если получат адекватное поддерживающее лечение", — сказал он.

Организация попросила мировое сообщество выделить 675 миллионов долларов на проведение противовирусных операций в ближайшие три месяца.

Китайские власти 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

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