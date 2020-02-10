Травмат под сиденьем: пограничники пресекли ввоз оружия в Абхазию

Оружие и боеприпасы к нему изъяты сотрудниками Сочинской таможни для принятия процессуального решения.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Пограничники обнаружили незаконно перевозимый травматический пистолет марки "МР - 79 - 9ТМ" в автомобиле гражданина России при пересечении пункта пропуска "Адлер". Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Автомобиль следовал из России в Абхазию. Оружие было обнаружено под водительским сиденьем, под напольным ковром со стороны водителя, также был обнаружен магазин к пистолету и семь девятимиллиметровых патронов к нему.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю Пистолет

В соответствии со статьей 17 Федерального закона России "Об оружии", ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (соответствующие подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации).

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