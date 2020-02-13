Таинственный незнакомец оплатил долги жителей турецкого города

Жители некоторых городов Турции из-за нехватки средств часто покупают продукты в местных магазинах в долг, а хозяева лавок ведут долговые тетради.

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. В турецком городе Диярбакыре неизвестный мужчина оплатил долги местных жителей за продукты в одном из магазинов, сообщает телеканал NTV.

Хозяин этого магазина в интервью телеканалу рассказал, что к нему пришел незнакомый высокий смуглый мужчина и заявил, что хочет погасить все задолженности местных жителей.

"После уплаты долгов на общую сумму 12,5 тысячи турецких лир (более двух тысяч долларов США) гость вырвал и сжег страницы с записями долгов и ушел", - сказал хозяин магазина.

Большинство должников сразу не поверили в то, что их накопившиеся долги за продукты оплачены.

Отмечается, что таинственный незнакомец, которого местные назвали Робин Гудом, появлялся в конце прошлого года в некоторых провинциях Турции и закрывал в районных продуктовых лавках долги неимущих покупателей, раздавал деньги детям и бедным на улицах.

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