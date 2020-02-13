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Парламент Сирии признал геноцид армян в Османской империи

© Foto / Посольство Республики Армения в Сирийской Арабской Республике
Новости
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200213/1029450514/Parlament-Sirii-priznal-genotsid-armyan-v-Osmanskoy-imperii.html

Сирийские депутаты призвали парламенты других стран принять аналогичные законы и "осудили попытки отрицания этого преступления и искажения исторической правды о нем".

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Парламент Сирии принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи на заседании в четверг 13 февраля. Об этом сообщается на странице пресс-службы посольства Армении в Сирии в Facebook.

"Совет сирийского народа единогласно признает решение о признании геноцида армян", — говорится в сообщении посольства.

К 1914 году во всем мире проживало более четырех миллионов армян. Из них больше двух миллионов — на территории Османской империи, около двух миллионов — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и двух с половиной тысяч сел. Около одного миллиона человек бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей.

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