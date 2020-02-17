Чавушоглу: работа России и Турции над соглашением по Идлибу продолжится

Второй раунд переговоров межведомственных делегаций России и Турции пройдет в Москве 17 февраля. Первый проходил в Анкаре на прошлой неделе.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Работа по выработке итогового соглашения по ситуации в сирийском Идлибе продолжается между Россией и Турцией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью "Известиям".

"Еще предстоит много работы, мы продолжаем активно сотрудничать по этим вопросам с Россией. Окончательный ответ узнаете в понедельник, после встречи наших делегаций в Москве. Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", – отметил Чавушоглу.

По мнению главы МИД, предстоящие переговоры России и Турции покажут, потребуется ли странам еще одна встреча.

Замглавы МИД России Михаил Богданов, в свою очередь, отметил, что надеется на результативные переговоры, подчеркнув, что с российской стороны они будут углубленные предметные.

Как сообщили турецкие СМИ, Анкара настаивает на сохранении наблюдательных пунктов своих войск в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов. В противном случае Анкара пригрозила военным ответом.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба: не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джебхат ан-Нусры"*.

В мае 2017 года на переговорах в Казахстане Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль сирийских властей. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, до сих пор не контролируется Дамаском. Большую часть захватили террористы из "Джебхат ан-Нусра"*.

В сентябре 2018 года Москва и Анкара в ходе переговоров в Сочи согласовали создание демилитаризованной зоны в Идлибе, где присутствуют более десятка различных формирований.

*Запрещенные в России террористические организации