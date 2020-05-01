Исключения из правил: какая деятельность разрешена в Абхазии с 1 мая

В Абхазии все еще продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. О том, что все еще под запретом, а какие пункты исключены, читайте в обзоре Sputnik.

Совещание премьер-министра Абхазии Александра Анкваб и членов координационного штаба по борьбе с коронавирусом состоялось в четверг 29 апреля. На нем было принято решение продлить большую часть ограничительных мер, связанных с карантином до 15 мая. Однако некоторые меры решено было отменить с первого числа этого месяца.

Sputnik

Теперь можно

Продление ограничений не коснулось работы общественного транспорта. С 1 мая внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный транспорт будет функционировать в дни работы продовольственного рынка. Правда, международный транспорт все так же под запретом.

На радость всем девушкам с 1 мая также приступят к работе салоны красоты, парикмахерские и косметологические салоны. В дни, когда продовольственный рынок дни в Сухуме закрыт, будет работать вещевой рынок. График работы рынка будет установлен администрацией столицы.

Уже экс-исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия в последний день работы на своей должности подписал указ "Об освобождении субъектов предпринимательства от арендной платы на период действия ограничительных мер".

Согласно нему:

Субъекты предпринимательства, арендующие у администрации Сухума муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Субъекты предпринимательства, занимающиеся организацией и содержанием объектов общественного питания, фитнес-центров, спортивных залов, СПА-салонов, саун и массажных кабинетов, арендующие у администрации города Сухум муниципальное имущество, а также у муниципальных учреждений имущество, переданное им в оперативное управление, освобождаются от арендной платы на период с 18 марта по 15 мая 2020 года.

Будет отсрочена оплата за приватизированные объекты муниципального имущества до 1 июля 2020 года.

Руководителям муниципальных унитарных предприятий рекомендуется освободить арендаторов имущества от арендной платы на период действия ограничительных мер.

Под запретом

До 15 мая по-прежнему будет запрещено проводить массовые культурные, физкультурные, спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Под запретом остаются свадьбы и другие торжественные события, закрыты будут свадебные залы.

До середины мая никаких бронирований в гостиницах, санаториях, домах отдыха и никаких экскурсий. Да и тех, кому они больше всего интересны, впускать в Абхазию не будут, граница все так же остаётся закрытой. Исключению касаются:

работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

машинистов грузовых поездов;

граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;

провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников)

граждан Абхазии или граждан с видом жительства в Абхазии, которые находились в России не более 90 дней.

Многие уже отказались от самоизоляции и вышли гулять по набережной, но попить кофе или поесть мороженого в кафе все еще не могут. До 15 мая все кафе, рестораны, общепиты, апацхи, столовые будут закрыты. Работать они смогут только на вынос или по доставке. Закрытыми остаются также театры, музеи, дома культуры и концертные залы.

Просто так не сходишь и к стоматологу. Записаться на приём можно будет только, если экстренно необходимо.

Школьникам и воспитанникам детских садов тоже придётся посидеть дома до 15 мая. От лекций и семинаров освобождены и студенты в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях. Ограничения продлены и для образовательных кружков, спортивных, танцевальных и репетиционных залов (секций).

Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций все так же рекомендуют освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения трудовых обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы и не отправлять их в зарубежные командировки.