Путин: необходимы допмеры по поддержке бизнеса и прямая помощь гражданам

В России с 12 мая прекращается период нерабочих дней, введенных из-за пандемии коронавируса, объявил в своем обращении к нации Владимир Путин.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в связи с пандемией коронавируса нужны дополнительные действия по поддержке бизнеса и прямая помощь гражданам.

Помощь семьям с детьми

Глава государства отметил, что накопленные Россией резервы и состояние финансовой системы позволяют принять решение о социальных выплатах.

"Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют нам принять дополнительные решения по поддержке людей", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Так, с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно, заявил президент РФ.

Путин также предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей в два раза.

Президент РФ предложил установить ежемесячную выплату для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет в размере пяти тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля.

Нуждающиеся семьи с детьми, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка с 3 до 7 лет уже в июне сразу за полгода.

Помощь бизнесу

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ поддерживали и будут поддерживать бизнес, но в первую очередь тех, кто заботится о сохранении рабочих мест.

Так, он предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО... Конечная ставка для получателя кредита будет льготной - 2%, все, что выше, субсидирует государство", - сказал он.

Президент добавил, что проценты не надо будет платить ежемесячно, поскольку они капитализируются, а на 85% процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года.

"И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему", - подчеркнул российский лидер.

В ходе обращения к нации было также объявлено о том, что списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона предприятий. Владимир Путин уточнил, что эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, компании малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО.

Российский лидер заявил, что самозанятым гражданам в полном объеме вернут налог, уплаченный в 2019 году, и предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Число безработных в России составляет 1,4 миллиона человек, вдвое выше уровня начала апреля, ситуация с безработицей в стране непростая и требует дополнительных, комплексных мер поддержки. Поэтому, как отметил президент, до конца мая он проведет совещание по безработице.

"Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу. Прошу правительство подготовить такие решения. Обсудим их на отдельном совещании до конца мая. Сразу скажу: наша главная задача - максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение", - сказал Путин.

Ситуация с коронавирусом

По словам Владимира Путина, Россия начинает аккуратно выходить из режима ограничений, принятых на фоне распространения коронавируса, однако необходимо ко всем мерам безопасности и сохраняющимся ограничениям отнестись с пониманием.

Он призвал россиян быть предельно осторожными и усиливать собственные меры безопасности в связи с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России 221 344 выявленных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.