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На фоне дорожающей нефти: курс доллара упал ниже 73 рублей

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200518/1030153542/Na-fone-dorozhayuschey-nefti-kurs-dollara-upal-nizhe-73-rubley.html

Цены на нефть на мировых рынках побили месячный рекорд в связи с ожиданием восстановления спроса после того, как многие страны ослабили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

СУХУМ, 18 мая -  Sputnik. Курс доллара утром в понедельник снизился на 68 копеек - до 72,9 рубля, евро - на 72 копейки, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

Нефтяные насосы, архивное фото
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Таким образом, рубль усилил рост на фоне дорожающей нефти марки Brent. Отмечается, что июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,28% - до 33,89 доллара за баррель.

В понедельник 18 мая мировые нефтяные котировки побили месячные рекорды на фоне послабления ограничительных мер во многих странах и прогнозируемого восстановления спроса.

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились из-за значительного сокращения спроса, вызванного ситуацией с распространением коронавируса во всем мире.

Затем участникам сделки ОПЕК+ не удалось достигнуть соглашения и продлить сделку по сокращению добычи нефти. Это привело к тому, что цены на нефть снизились более чем в два раза.

12 апреля страны-члены союза договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона - во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее - до конца апреля 2022 года.

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