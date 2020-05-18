Испытать себя: Милена Тачулия представит Абхазию на международном конкурсе чтецов 

В ежегодном международном конкурсе чтецов "Живая классика" принимают участие школьники из 80 стран мира. Финал конкурса состоится 1 июня.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Финалистка телепроекта "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия примет участие в международном конкурсе чтецов "Живая классика", онлайн-трансляция которого состоится 19 мая. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала сама участница.

По словам девушки, по итогам отбора в Абхазии в следующий этап конкурса попали трое участников из республики. Полуфинал конкурса состоится 30 мая, а финал 1 июня.

Сама Милена для конкурса выбрала произведение писателя Чингиза Айтматова "Материнское поле". Тачулия рассказала, что выбор дался ей нелегко, пришлось перечитать много произведений, чтобы найти нужное.

"Это занимает много времени, нужно выбрать подходящую тематику, работать с текстом, эмоциями, образом, уметь чувствовать главного героя и передать чувства зрителю. Важно не играть, а поставить себя на место главного героя, окунуться в эту атмосферу. Только тогда получится на все 100 процентов", - отметила она.

Милена принимала участие в конкурсе "Живая классика" и в 2018 году и дошла до финала.

"Таким образом я испытываю себя, свои возможности, развиваю читательский вкус, навыки выразительного чтения", - сказала она.

В этом году Милена оканчивает школу и планирует поступать на хореографическое отделение ГИТИСа.

Международный конкурс чтецов "Живая классика" - ежегодное соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских писателей. Принять участие в конкурсе могут ребята от 10 до 17 лет.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Россотрудничества.

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