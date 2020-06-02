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Минздрав России назвал способ распознать коронавирус у детей

© Sputnik / Игорь Подгорный
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (696)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200602/1030252739/Minzdrav-Rossii-nazval-sposob-raspoznat-koronavirus-u-detey.html

Повышение температуры у детей выше 38,5 градуса и появление кашля — это повод обратиться к врачу.

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Минздрав России назвал симптомы, на которые надо обращать внимание у зараженных коронавирусом малышей, пишет РИА Новости.

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Среди признаков инфицирования коронавирусом у детей до трех лет в Минздраве назвали заложенность носа, боль в горле, диарею и боль в животе, а также температуру до 38 градусов.

"Все эти симптомы непродолжительные, и самое главное, что дети до трех лет болеют меньше всех, сама болезнь протекает легко", — цитирует Минздрав телеграм-канал стопкоронавирус.рф.

По данным ВОЗ, инфекцией заражено свыше 6,1 миллиона человек, из которых 373 тысячи умерли. В России выявили около 423 тысяч заболевших COVID-19, из них умерли более пяти тысяч человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (696)


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