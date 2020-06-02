Киселев: полицейский в Вашингтоне стрелял в продюсера Sputnik на поражение

Полицейские в Вашингтоне выстрелили в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями несмотря на то, что на шее у нее висела пресс-карта, и она несколько раз повторила, что работает в СМИ.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Полицейский, ранивший во вторник в Вашингтоне продюсера Sputnik Николь Руссел, которая освещала протесты у Белого дома, стрелял в нее на поражение, заявил РИА Новости гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвав расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы.

"Продюсер Sputnik Николь Руссел рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в нее на поражение уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил. Даже правило "лежачего не бьют" не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить", – сказал Киселев.

Он также заявил, что считает такое недопустимое поведение полиции в США целенаправленным запугиванием журналистов, напомнив о нападении стражей порядка в воскресенье на другого журналиста агентства.

"Ужас в том, что это – не случайность. Николь уже второй наш журналист, пострадавший от нападения полиции в уличной войне в США. В воскресенье корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский целенаправленно брызнул перцовым газом в лицо. Рядом с ним был коллега из американского телеканала VICE, который так же, как и Михаил, показывал пресс-карту и кричал "Я – пресса!". Оба получили струю газа. Американские полицейские запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про творящееся на улицах американских городов", - отметил гендиректор МИА "Россия сегодня".

В этой связи он обратился за поддержкой к коллегам и выступил за проведение расследования неправовых действий американских полицейских против журналистов.

"Мы призываем к журналистской солидарности всех коллег. И к расследованию каждого такого случая", - подчеркнул Киселев.

Ранее во вторник главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что агентство подумает над тем, чтобы подать в суд в связи с нападениями полицейских на журналистов РИА Новости и Sputnik.

МИД России потребовал от США защитить представителей СМИ от произвола полиции.

"Расцениваем преднамеренно жестокое обращение <…> как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности", — заявили в ведомстве.

В МИД РФ призвали международные институты и правозащитные НПО отреагировать на инцидент.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.