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Есть симптомы: как протекает коронавирус у домашних животных

© AP Photo. Hussein Malla
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200603/1030257773/Est-simptomy-kak-protekaet-koronavirus-u-domashnikh-zhivotnykh.html

Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали, как коронавирусная инфекция может протекать у домашних животных.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Коронавирусной инфекции подвержены такие домашние питомцы, как кошки и собаки.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Как утверждают ученые, собаки в большинстве случаев переносят COVID-19 без появления внешних признаков болезни.

Инфицированные кошки же могут кашлять, чихать, у них может повышаться температура и появляться выделения из носа и глаз.

Бывают случаи, когда заболевание выражается симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диаереей.

Эксперты подчеркнули, что пока у ВОЗ нет доказательств возможности передачи коронавируса от животного к человеку.

Тем не менее на фермах по разведению норок в Нидерландах провели исследование, которое показало, что риск заражения при контакте с инфицированным животным все-таки существует.

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