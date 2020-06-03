Есть симптомы: как протекает коронавирус у домашних животных

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Коронавирусной инфекции подвержены такие домашние питомцы, как кошки и собаки.
Как утверждают ученые, собаки в большинстве случаев переносят COVID-19 без появления внешних признаков болезни.
Инфицированные кошки же могут кашлять, чихать, у них может повышаться температура и появляться выделения из носа и глаз.
Бывают случаи, когда заболевание выражается симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диаереей.
Эксперты подчеркнули, что пока у ВОЗ нет доказательств возможности передачи коронавируса от животного к человеку.
Тем не менее на фермах по разведению норок в Нидерландах провели исследование, которое показало, что риск заражения при контакте с инфицированным животным все-таки существует.
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