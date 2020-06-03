Поражение кожи: у коронавируса обнаружен еще один первичный симптом

Специалисты пришли выявили новый симптом, изучив российский и международный опыт наблюдения за коронавирусными больными.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Минздрав России внес в список первичных признаков инфицирования коронавирусом поражение кожи.

Российское ведомство опубликовало обновленные рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.

Ранее в перечень включили лихорадку, сухой кашель, одышку, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.

© AP Photo. Hussein Malla Есть симптомы: как протекает коронавирус у домашних животных

Отмечается, что у пожилых людей COVID-19 может протекать без проявления симптомов со стороны органов дыхания. Однако возможно снижение давления, тахикардия, делирий.

Врачи также рекомендует тестировать на коронавирус и антитела всех пациентов, поступающих в медучреждения.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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