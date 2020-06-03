Поражение кожи: у коронавируса обнаружен еще один первичный симптом

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Минздрав России внес в список первичных признаков инфицирования коронавирусом поражение кожи.
Российское ведомство опубликовало обновленные рекомендации по профилактике и лечению COVID-19.
Ранее в перечень включили лихорадку, сухой кашель, одышку, боль в мышцах, а также ощущение "заложенности" в грудной клетке. Реже пациенты жалуются на боль в горле, насморк и снижение обоняния.
© AP Photo. Hussein Malla
Отмечается, что у пожилых людей COVID-19 может протекать без проявления симптомов со стороны органов дыхания. Однако возможно снижение давления, тахикардия, делирий.
Врачи также рекомендует тестировать на коронавирус и антитела всех пациентов, поступающих в медучреждения.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По данным оперштаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
Читайте также:
-
"Советское" чудо: врач объяснил низкую смертность от COVID-19 в бывшем СССР