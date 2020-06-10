На границе Абхазии с Россией задержаны два гражданина, находящиеся в розыске

Задержанные установленным порядком переданы инициаторам розыска для проведения в отношении них дальнейших процессуальных действий.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух граждан РФ, находящихся в розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанные пытались выехать из Республики Абхазия, когда их остановили на пропускном пункте "Адлер".

Как сообщает пресс-служба, правонарушители в различные годы совершили на территории России преступления, классифицируемые статьями УК РФ "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ" и "Мошенничество".

Отмечается, что за первые пять месяцев этого года в пунктах пропуска через абхазо-российскую границу Пограничным управлением было выявлено 49 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках.

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