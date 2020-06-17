Кровь и камеры: как проходили съемки киноверсии спектакля "Электра" в РУСДРАМе

О том, как проходили двухдневные съемки, из-за каких темных сил на каждом спектакле "Электра" проливается кровь, почему звукорежиссер Василий Ерлих оказался главным человеком на съемочной площадке и какой вирус подхватили операторы в театре, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

Рельсы на сцене и другие "фишечки" съемок

За время карантина РУСДРАМ предлагает посмотреть зрителям онлайн уже пятый спектакль из своего репертуара. Первыми были "Пять вечеров", потом "Игрок", затем специально отснятые для онлайн показов кинотеатральные версии спектаклей "Хаджи-Мурат", "Широколобый" и вот теперь "Электра".

В отличие от других спектаклей, которые играются на основной сцене, последний поставлен для камерного пространства. И при съемке кинотеатральной версии "Электры" творческой группе режиссера Джано Цурцумия приходилось быть изобретательными.

Одна из главных задач - операторы не должны попадать в один кадр с актерами. Если раньше камеры были расставлены в зрительном зале, то в "Электре" все находятся на сцене.

© Foto / РУСДРАМ Съемка киноверсии спектакля "Электра" в РУСДРАМе

"Электру" снимали уже не пять, как предыдущие спектакли, а семь камер - две из них были закреплены на разных уровнях над сценой, чтобы сделать общие кадры. Джано Цурцумия пришлось даже пригласить дополнительно одного оператора, так как задействованных в его творческой группе оказалось недостаточно.

"С удовольствием работаем, раньше такого рода съемок у нас не было. Тут можно пробовать что-то новое, с каждым днем растем. Хорошие кадры получаются", - сказал оператор Тимур Гогохия.

Также были проложены операторские рельсы, с помощью которых в кино снимают сцены погони, например. В "Электре" скорость игры актеров запредельная, камера статичного оператора за ними не угонится. Поэтому вокруг места действия были проложены около 10 метров операторских рельсов. Но и это еще не все.

Специально для съемок "Электры" режиссер Джано Цурцумия накануне сам хендмейд сконструировал из подручных средств приспособление для камеры, которое крепится на актере и повторяет малейшие его движения. Общий вес конструкции не менее пяти килограммов. Но зритель никогда не догадается, в каких именно сценах актер в кадре снят камерой, которая закреплена на нем.

"Побывав на репетиции, мы поняли, что формат "Электры" совершенно другой, нежели двух спектаклей, которые мы снимали ранее. Крепеж для камеры, который оденем на актера, немного напоминает бронежилет. Оператор так близко к актеру не может стоять во время съемок, а камера прикреплена к артисту, и будут лучше передаваться его эмоции. Драматургия и динамика спектакля идут по нарастающей, и визуальный язык съемки тоже развивается. Не будем читателям Sputnik Абхазия раскрывать все фишечки, сохраним интригу", - сказал Цурцумия, добавив при этом, что съемки максимально приближены к кино.

© Foto / РУСДРАМ Творческой группе режиссера Джано Цурцумия приходилось искать нестандартные подходы к съемке

И в подтверждение слов Цурцумия подготовка и процесс съемок спектакля напоминали съемки фильма: исходя из просмотренного отрывка мизансцен, режиссер выстраивал камеры, каждый оператор четко был проинструктирован, в какой момент, на каком тексте роли какого актера должен снимать. Таким образом, каждую сцену снимали отдельно.

Как отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, особенность кинотеатральных версий "Хаджи-Мурата", "Широколобого" и "Электры" в том, что это первые профессиональные съемки спектаклей в Абхазии.

"Спектакли обычно записывались на телевидении, но это делалось без учета театральной специфики, чаще всего снимались так же, как и любые другие мероприятия. Либо вообще были только технические записи спектаклей. Здесь же делается кинотеатральная версия, что предполагает большое внимание к деталям, к атмосфере, к актерской игре. Спектакль становится именно кинотеатральной версией, что предполагает монтаж, возможность съемки нескольких дублей, но при сохранении энергетики, визуальной красоты спектакля. Записи такого качества мы можем показывать на крупнейших информационных ресурсах. Наши спектакли хотят показывать повсюду, спрос большой, мы в основном отказываем, а не предлагаем", - подчеркнул Хинтба.

Съемки кинотеатральной версии двухчасового спектакля "Электра" продолжались два дня по шесть часов.

Главный на сцене

Пульты управления режиссера съемок Джано Цурцумия, звукорежиссера и художника по свету театра Василия Ерлиха и Иллариона Пасания расположили за черной ширмой на сцене, опять же, чтобы не попадали в кадр.

От киносъемок отличие было в том, что главным на съемочной площадке оказался не режиссер, как можно было бы предположить, а звукорежиссер Василий Ерлих. Именно по его команде "стоп!" актеры и операторы замирали на месте. Какими бы замечательными не были игра артистов и картинка в кадре, без качественной записи звука все теряет смысл.

"Осман, пожалуйста, не трогай микрофон!" - взмолился Ерлих, когда актер Осман Абухба в пылу роли, активно жестикулируя, невольно дотрагивался до микрофона у лица, из-за чего уже в третий раз повторялся дубль.

© Foto / РУСДРАМ Это первые профессиональные съемки спектаклей в Абхазии

Звукорежиссер за своим пультом тут же на месте фиксирует уровень записи с микрофонов, прикрепленных к артистам, и если есть сомнения по качеству, сцена переснимается.

С запалом, но без куража

При остановках и повторяющихся дублях главной задачей актеров становилось не выпадать из атмосферы спектакля.

"Главное, не теряйте запал, - не раз повторял гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. - Сконцентрируйтесь, считайте, что вы играете спектакль и в зале зритель".

По словам исполнительницы заглавной роли Мадлены Барциц, съемка кинотеатральной версии от показа спектакля отличается только остановками.

"А по внутреннему содержанию ничем не отличается. Новая форма работы для меня. Никогда не работала перед камерой, в кино не снималась. Необычно пребывать в таком состоянии. Дни съемок "Электры" - одни из лучших в моей жизни. Благодарна за такую возможность, - сказала актриса. - Я очень жду, когда карантин отменят, и мы сможем играть спектакли. Я надеюсь, что как было тяжело и плохо в эти месяцы застоя, в той же мере будет хорошо и радостно после".

Для актрисы Миланы Ломия это были первые съемки спектакля, в двух предыдущих она не была задействована. По ее словам, в отличие от игры на зрителя работа на камеру требует большей концентрации.

"На камеру стоит подсобраться, потому что это остается. Но нелегко. В спектакле все идет по нарастающей, остановишься и из-за волнения немного сбивается ощущение. Нужно сохранять внутреннее состояние, чтобы не казалось, что с каждым дублем ты начинаешь играть заново. А надо продолжать, сохраняя интонацию, на которой ты остановился, - пояснила Милана. – Когда на зрителя выходишь, даешь ему свою энергию и ощущаешь ответную волну. Из-за невозможности работать нехватка адреналина, руки опускаются. И все так долго длится, что даже устаешь от этой неопределенности".

© Foto / РУСДРАМ Киноверсию "Электры" снимали без зрителей

Ей вторил и исполнитель роли Ореста Осман Абухба, который снимается уже в третьей кинотеатральной версии спектаклей РУСДРАМа.

"Странно для нас, что такой промежуток времени мы не выходили играть на публику. Вроде как ходишь на репетиции, делаешь онлайн проекты. Но без зрителей некомфортно, нет куража. Сейчас этого нет, довольствуемся тем, что есть, находим пути, чтобы показать наши спектакли и надолго не оставлять зрителей. Зрителя ждем, очень сильно ждем", - сказал актер.

Для актера Инала Инапха, исполнителя роли Эгиста спектакль "Электра" - это первые съемки, где он, как пошутили коллеги, разговаривает в кадре. В "Хаджи-Мурате" он пел в роли оперного певца, а в фильме режиссера Инара Нармания "Махаз", у Инала хоть и главная роль, но по сюжету его персонаж в кадре не произносит текст.

Гнев богов

Героиня древнегреческой трагедии Софокла Электра стала свидетельницей убийства отца матерью, роль которой исполняет актриса Наталия Папаскири, и ее любовником Эгистом. Электра (актриса Мадлена Барциц) сумела организовать убийство и отомстила им обоим. В спектакле проливается кровь, причем не только театральная, бутафорская.

Как подметила реквизитор РУСДРАМа Татьяна Гудзь, ни один показ этого спектакля не обходится без того, чтобы кто-то из актеров не поранился в течение действа.

"Без крови не обходится, обязательно кто-то поранится или стукнется обо что-то. Однажды Мадлена ножом поранилась, хотя он тупой. Сама не знает, как получилось. До того как незаметно для зрителей измазаться бутафорской, увидела, что у нее руки уже в крови. Такой спектакль необычный. Звучащие в нем призывы к темным силам и к богам Олимпа не уходят в пустоту", - уверена Татьяна.

Накануне съемок на репетиции исполнительница роли Хрисофемиды Милана Ломия разбила коленки до крови. И на следующий день волновалась, что вдруг в кадре из-под сценического костюма будут видны лейкопластыри на ногах.

Вирус театра

Киноверсию "Электры" снимали без зрителей, но к происходящему на сцене не остались безучастными операторы, которые в паузах между дублями обменивались между собой впечатлениями и фотографировали актеров на свои телефоны. Помощник режиссера Лика Мамацева один раз даже сделала им замечание, попросила не снимать на видео, так как актерам это мешает сконцентрироваться.

"У меня аж мурашки по коже! Как играла Мадлена Барциц. Такая хрупкая молодая девушка и столько энергии она выплескивает. Я впечатлен! Коронавирус не знаю, но вирус театра я подхватил", - сказал оператор Георгий Кутарба.

© Foto / РУСДРАМ Спектакль "Электра" РУСДРАМ покажет на своем YouTube канале

Как отметил руководитель PR отдела театра Дэниел Яковиди, Мадлена "всегда так выкладывается, единственное, что ее может сбить, это если она увидит, что другие халтурят".

По оценке гендиректора театра Ираклия Хинтба, "актеры за два дня съемок выложились на 200 процентов".

"Актеры постарались! Сложнейший процесс, огромное количество техники. Я благодарен тому, с какой огромной ответственностью к задаче отнесся режиссер съемок Джано Цурцумия с командой операторов. Джано - талантливый человек, чувствует хорошо театр. А если ему еще и нравится то, что он снимает, мне кажется, результат должен получиться невероятный. И конечно, благодарен меценату Евгению Паланту за поддержку проекта по съемкам кинотеатральных версий спектаклей", - сказал Хинтба.

Кинотеатральную версию спектакля "Электра" в ближайшее время РУСДРАМ покажет на своем YouTube канале.