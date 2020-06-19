Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни войны

В специальном разделе на сайте Минобороны РФ собраны оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, отчеты с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.

СУХУМ, 19 июн - Sptnik. Минобороны России рассекретило документы, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны, на сайте ведомства открыт отдельный раздел.

Из документов следует, что Красная армия в первые дни войны на отдельных участках фронта сумела отбросить фашистов за советскую границу.

Ночью 23 июня вражеская авиация пыталась произвести налет на Ленинград, во время этого налета был сбит один самолет, а четыре гитлеровских летчика были взяты в плен. Лишь за 24 июня авиация Юго-Западного фронта уничтожила 177 самолетов и шесть танков противника.

В документах также рассказывается, что командиры Красной армии, которым в первые дни Великой Отечественной войны довелось биться с фашистами, отмечали, что немцы хорошо владеют оружием, но, тем не менее, трусливы.

Многие командиры указывали, что немцы умеют эффективно применять минометы и хорошо организовывать взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет. Участники боев также отмечали, что при штыковых атаках красноармейцев с криками "ура" фашисты бросались в бегство, а при появлении даже одного советского истребителя немецкие бомбардировщики спешили ретироваться.

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