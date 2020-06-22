Каждый десятый американец назвал Россию главным врагом США во Второй мировой

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik среди жителей США о том, кого они считают главным противником США во время Второй мировой войны.

СУХУМ, 22 июн -Sputnik, Мария Ефимова. Согласно проведенному опросу, каждый десятый американец, а это 11% опрошенных, считает, что противником Соединенных Штатов во Второй мировой войне была Россия.

Германию и Японию назвали американскими врагами 77% и 67% респондентов. 5% полагают, что Америка воевала с Китаем.

69% опрошенных или не знают (42%), что 8 мая в Соединенных Штатах отмечается День Победы в Европе (V-E Day), или неверно ответили на вопрос (27%).

При этом 63% дали правильное определение Холокосту как геноциду евреев во время Второй мировой войны, а 12% понятия не имеют о значении этого слова.

Политолог Беслан Хагба прокомментировал данные опроса Sputnik.Мнения, отметив, что его итоги свидетельствуют о плохой осведомленности в мировой истории.

“Такие удивительные результаты опроса связаны с тем, что люди плохо учились в школе и есть пробелы в образовании. Я полагаю, что они недостаточно хорошо знают историю, прежде всего историю Второй мировой войны”,- считает политолог.

Эксперт также отметил, что история всегда считалась мощным идеологическим оружием и важным рычагом влияния на мнение людей.

“История – слуга политики, а ее переписывание всегда имело место быть. Это мощное оружие, которое всегда используют развитые страны Запада по отношению к России. Эффективность проделанной работы отражается именно в таких социологических опросах”, - подчеркнул Хагба.

В свою очередь, историк, доцент АГУ Сослан Салакая отметил, что данные опроса не удивили. По его словам, нагнетание антирусской истерии всегда было выгодно Западу.

“Цифры совершенно не удивляют. Американцы Россию считали противником и в разгар холодной войны и с тех пор мало что изменилось. Надо отметить, что американское школьное образование своеобразно. Хорошо изучают Отечественную историю, но истории мира не уделяют должного внимания. Но сейчас все доступно и есть много открытых источников, но проблема в том, что нет заинтересованности”, - заключил эксперт.

Опрос был проведен для Sputnik News с 22 по 25 мая 2020 года в США компанией IFop (старейшей французской компанией, которая занимается опросами общественного мнения). В опросе приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 лет и старше.

Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Читайте также: