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Прохождение таможенного контроля на Сочинской таможне

Кастет в сумочке: таможенники пресекли ввоз холодного оружия из России в Абхазию

Пресс-служба Сочинской таможни
Новости
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200623/1030382463/Kastet-v-sumochke-tamozhenniki-presekli-vvoz-kholodnogo-oruzhiya-iz-Rossii-v-Abkhaziyu.html

Сочинские таможенники пресекли факты перевоза через российско-абхазскую границу холодного оружия.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. У девятнадцатилетней жительницы Абхазии сочинские таможенники изъяли кастет, когда она следовала из России в Абхазию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Предмет был обнаружен с помощью рентгеновской установки в ее дорожной сумке.    

Незаконно перевозимый кастет
Пресс-служба Сочинской таможни
Незаконно перевозимый кастет

Таможенниками также изъят штык-нож от американской винтовки М-16 у жителя Амурской области, следующего из Абхазии в Россию. Нервное поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников таможни, они досмотрели его багаж во время перехода границы по "зеленому коридору".

Общая длина штык-ножа - 32 сантиметра, длина рукоятки -12,5 сантиметров, длина клинка -19,5 сантиметров.

Незаконные предметы граждане перемещали без таможенного декларирования и разрешительных документов. Изъятые штык-нож и кастет направлены на таможенную экспертизу для определения принадлежности к холодному оружию.  

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