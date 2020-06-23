Кастет в сумочке: таможенники пресекли ввоз холодного оружия из России в Абхазию

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. У девятнадцатилетней жительницы Абхазии сочинские таможенники изъяли кастет, когда она следовала из России в Абхазию, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Предмет был обнаружен с помощью рентгеновской установки в ее дорожной сумке.

Пресс-служба Сочинской таможни Незаконно перевозимый кастет

Таможенниками также изъят штык-нож от американской винтовки М-16 у жителя Амурской области, следующего из Абхазии в Россию. Нервное поведение мужчины вызвало подозрение у сотрудников таможни, они досмотрели его багаж во время перехода границы по "зеленому коридору".

Общая длина штык-ножа - 32 сантиметра, длина рукоятки -12,5 сантиметров, длина клинка -19,5 сантиметров.

Незаконные предметы граждане перемещали без таможенного декларирования и разрешительных документов. Изъятые штык-нож и кастет направлены на таможенную экспертизу для определения принадлежности к холодному оружию.

Читайте также: