В России за сутки выявлено 6 800 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 620 794 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных заболевших 28,5% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровело 8 988 человек. За весь период установлен 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели, и один пациент умер.

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