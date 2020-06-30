Гражданин России пытался вывезти из Абхазии образцы военной техники

Изъятые приборы относятся предположительно к продукции военного назначения, не имеют гражданского предназначения, их свободная продажа запрещена.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию оптических приборов ночного видения, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На посту "Адлер" был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, при досмотре которого в багажном отделении таможенники обнаружили дорожную сумку с пятью приборами видения "ПНВ-10Т" в чехлах камуфляжного цвета.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни Пресечен незаконный ввоз в Россию оптических приборов ночного видения

Житель Саратова, перевозивший незаконные предметы объяснил, что они ему не принадлежат, и он должен был передать их другому человеку.

Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.

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