Гражданин России пытался вывезти из Абхазии образцы военной техники

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Сотрудники Сочинской таможни пресекли незаконный ввоз из Абхазии в Россию оптических приборов ночного видения, сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
На посту "Адлер" был остановлен автомобиль ZAZ CHANCE, при досмотре которого в багажном отделении таможенники обнаружили дорожную сумку с пятью приборами видения "ПНВ-10Т" в чехлах камуфляжного цвета.
Житель Саратова, перевозивший незаконные предметы объяснил, что они ему не принадлежат, и он должен был передать их другому человеку.
Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По данному факту проводится расследование.
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