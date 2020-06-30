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Евросоюз не открыл границы для России

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200630/1030440609/Evrosoyuz-ne-otkryl-granitsy-dlya-Rossii.html

Евросоюз принял рекомендации о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Россия и США не попали в список стран, для которых с 1 июля могут начать открывать границы европейские страны, сообщается на сайте Совета стран Евросоюза.

На основе ряда критериев и условий, установленных в рекомендации, предлагается начать снимать ограничения с 1 июля на внешних границах для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

 При этом отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели.

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