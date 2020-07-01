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ЦИК России огласил предварительные данные по голосованию по поправкам в Конституцию

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200701/1030448250/TsIK-Rossii-oglasil-predvaritelnye-dannye-po-golosovaniyu-po-popravkam-v-Konstitutsiyu.html

Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации проходит в среду 1 июля.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. За поправки в Конституцию России проголосовали 70,04% граждан РФ, против - 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Более 1300 человек проголосовали по поправкам в Конституцию России в Абхазии

К 14:00 сегодняшнего дня, по сообщению советника-посланника посольства России в Абхазии Максима Литвинова, в Абхазии проголосовали более 1300 граждан России.

Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, или находящиеся временно в республике, смогут проголосовать в здании посольства до 20:00.

С инициативой о внесении поправок в Конституцию страны выступил президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Поправки в Конституцию президент вынес на всероссийское голосование.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией общероссийское голосование по поправкам, изначально назначенное на 22 апреля, было перенесено на 1 июля.



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