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Американский самолет-разведчик перехвачен над Черным морем

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200701/1030448985/Amerikanskiy-samolet-razvedchik-perekhvachen-nad-Chernym-morem.html

Для перехвата цели в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США, пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

© Видео Минобороны России
Нос к носу: перехват самолетов ВВС США над Черным морем

"Первого июля 2020 года Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля", - говорится в сообщении.

Российские истребители приблизились к воздушной цели и определили, что это самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После этого он взял курс на удаление от государственной границы России.

Отмечается, что полеты российских самолетов были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.



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