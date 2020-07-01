Американский самолет-разведчик перехвачен над Черным морем

Для перехвата цели в воздух подняли многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США, пишет РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

"Первого июля 2020 года Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля", - говорится в сообщении.

Российские истребители приблизились к воздушной цели и определили, что это самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США. После этого он взял курс на удаление от государственной границы России.

Отмечается, что полеты российских самолетов были выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.