Спектакль-наваждение: в РУСДРАМе рассказали о премьере "Кровавой свадьбы"

Создатели спектакля – режиссер-постановщик, исполнители главных ролей – а также гендиректор театра рассказали о готовящейся премьере спектакля "Кровавая свадьба", которую они назвали долгожданной.

Амра Амичба, Sputnik

Кровь как жизнь

Премьера спектакля "Кровавая свадьба" должна была состояться в РУСДРАМе в апреле прошлого года, но по ряду причин была перенесена на апрель 2020 года. Репетиции начались еще в феврале этого года, но премьере опять не суждено было осуществиться: вмешалась пандемия коронавируса, карантин и ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий.

Однако создатели спектакля находят во всем этом положительные стороны и считают, что растянувшаяся подготовка пошла на пользу и помогла глубже изучить не только материал, пьесу Лорки, но и проникнуться личностью самого автора.

"Это чудо, что мы его сейчас выпускаем. И вообще, что все репетиции пришлись на странный период, мне кажется это неслучайным, потому что происходят перемены с человечеством, - отметила режиссер спектакля Мария Романова. - И мне стало казаться, что пьеса так актуальна, не впрямую, как у самого Лорки, который написал пьесу в период гражданской войны. Это о некоем пути души человека, некоем очищении. Еще два года назад это был бы другой спектакль. Но, прикоснувшись к дневникам Лорки, вдруг стало понятно, что по-другому все заложено в пьесе, настолько он жизнерадостный, жизнелюбивый. Там столько пронзительной, почти детской открытости и удивления миру. Изначально меня смущали название "Кровавая свадьба" и тема мести. Сейчас я смотрю на это название, и оно меня радует. Потому что "кровавая" в смысле кровь - жизненность, когда кровь бьет ключом. Горизонты чувств бескрайних".

© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Кровавая свадьба"

Как заметил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, на протяжении последних пяти месяцев вся труппа "жила миром Лорки, читали, изучали его поэзию, его дневники и тексты, пытались постичь планету под именем Федерико Гарсиа Лорка".

"Это спектакль наполнен внутренним погружением и в материал, и в эстетику, и в личность автора. В этом его особенность, что он вызревал на протяжении длительного времени через определенные мучения – менялись решения, оценка, образы, даже распределения ролей было другое. Я смотрю прогоны спектакля, несмотря на то, что он необыкновенно красив визуально, роскошь эстетики театральной, но он еще очень умно сделан. Как театральный человек, много видевший на своем веку, скажу, что там от начала до конца все сходится, все символы, образы", - сказал Хинтба.

Он рассказал, что актеры также готовили самостоятельно этюды к репетициям, и некоторые из этих решений попали в спектакль.

"Актерски – это самый сложный спектакль в репертуаре нашего театра. Задачи перед актерами, даже перед теми, кто играет небольшие роли, стоят важные. Ответственность на всех при этом большая", - сказал Ираклий Хинтба.

Над новым спектаклем в РУСДРАМе работает талантливая постановочная команда, возглавляемая режиссером Марией Романовой из Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. Художник-постановщик - Мария Филаретова, художник по костюмам - Наталья Шпанова, режиссер по пластике - Римма Саркисян, музыкальное оформление - Владимир Бычковский. Художник по свету - известный российский мастер, лауреат высшей театральной премии "Золотая маска" Денис Солнцев.

Без испанщины

В 60-е годы прошлого века в Абхазском драматическом театре шел спектакль "Кровавая свадьба" в постановке Хуты Джопуа. В нем играли Минадора Зухба, Шалва Гицба, Лео Касландзия, Нурбей Камкия и другие.

"В спектакле играли все великие актеры Абхазского театра в эпоху его расцвета. Этот спектакль до сих пор в памяти тех, кто его видел, - напомнил гендиректор Русского театра. - Все спектакли по пьесе "Кровавая свадьба", которые я видел в записи, либо это этнографизм, бытовая, сельская мелодрама, либо что-то, что не дает пробиться к кристальной, очищенной непостижимости и недостижимой поэтической силы произведения Федерико Гарсии Лорки. В этом спектакле режиссер Мария Романова пошла правильным путем – чувственным, символическим, мифологическим, образным, эмоциональным, поэтическим, красивым, по пути красоты подлинных чувств, подлинных страстей. Здесь нет испанщины, которая связана всегда с гитарой, с фламенко. Здесь абсолютно поэтизированная история, которая абсолютна ясна и действует на зрителя".

© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Кровавая свадьба"

Генеральный директор РУСДРАМа предупредил тех, кого может оттолкнуть жанр спектакля, что постановка не похожа на "доморощенные интерпретации трагедии".

"Те, кто боится трагедии, - это не трагедия провинциальных театров с завываниями, заламыванием рук. Это совершенно другая эстетика, это будет хороший спектакль хорошего театра. Посмотрев спектакль, вы сами поймете, о чем я говорю. При этом спектакль действует гораздо сильнее, чем любая доморощенная интерпретация трагедии", - сказал Ираклий Хинтба.

Мираж, ставший реальностью

В спектакле "Кровавая свадьба" заняты разные поколения артистов театра Искандера. Вместе с заслуженными артистами Абхазии Наталией Папаскири и Джамбулом Жордания, актрисой Анной Гюрегян, роли в спектакле исполняют Мадлена Барциц (роль Невесты), Осман Абухба (Леонардо), Рубен Депелян (Жених), Саид Лазба (Луна), Лоида Тыркба (жена Леонардр), Милана Ломия (Смерть), Эмиль Петров, Руслан Жиба и выпускницы Детской студии РУСДРАМа - Валерия Латария и София Квачахия.

"Спектакль, который мы давно ждем. После снятия ограничений продолжили работу над спектаклем, не стали откладывать премьеру до осени, потому что он долго репетировался. Он стал своего рода наваждением, как мираж, к миражу приближались, и он все время растворялся. Вот через три дня, наконец, премьера состоится. Мы сейчас находимся на стадии генеральных прогонов", - сказал гендиректор театра.

Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири играет одну из важных ролей в мировом театральном репертуаре 20 века - роль Матери. Она поделилась, что после первого прочтения пьесы она показалась ей мрачной.

© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Кровавая свадьба"

"Показалась тяжелой историей, которую, чтобы вынести и прожить, нужно сдохнуть – и все. Я думала, как мы это все будем делать? Но! Когда мы начали работать, распахивать все и погружаться в Лорку, это изменило и перевернуло все мое первое впечатление. Потому что не каждый материал дает такое постижение. Мы настолько погрузились в Лорку в последние месяцы, мы ни с одним автором так не работали. Вся эта работа столько всего внутри подняла. Понимаете, мы же идем по жизни и идем. А тут задумываешься. Когда женщина сталкивается с трудностями, кто-то поступает так, как принято, кто-то поступает вопреки этому. И принять правильно решение в состоянии аффекта или других особых обстоятельствах очень сложно. И здесь все это переплетается, и интересно во всем этом разбираться", - отметила Наталия Папаскири.

Говоря о репетиционном процессе, артистка рассказала, что при создании образа Матери и других ролей проходили разные пути в решении.

"Интересно было работать, нескольких ключевых сцен менялись по ходу репетиций. И мне кажется, тот путь, который в результате определился, – самый верный. Он созвучен законам космическим и природы, которые мы должны понимать и чувствовать, что они верные. Столько смыслов, что успевай только считывать. Смыслы идут параллельно тому, что доносит визуальный ряд через твои эмоции, через музыку, свет – надо только успевать все это понимать. Завидую тем, кто будет это смотреть и испытывать счастье от того, во что они окунутся. Я рада и счастлива и благодарна всем, что есть в нашей жизни, в нашем театре такой спектакль", - сказала Наталия Папаскири.

Абхазская пьеса

Спектакль "Кровавая свадьба" очень близок мировосприятию, мироощущению абхазов, считает гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, что и стало одной из причин выбора пьесы Лорки для постановки в театре.

"Основной принцип в репертуарной политике – постановки шедевров мировой литературы и драматургии, знаменитые русские, западные и абхазские пьесы. Но главное, чтобы они все попадали в абхазского зрителя, который приходит на спектакли. Чтобы они вызывали какую-то узнаваемость, ассоциации у каждого со своим опытом, со своими представлениями. В этом в том числе один из главных секретов популярности нашего театра. Что наши спектакли – зеркала, в которые смотрится зритель и узнает в них себя. "Кровавая свадьба" в этом отношении абсолютно абхазская пьеса, как будто она написана про нас и для нас. Думаю, что юноши и девушки, мужчины и женщины, которые будут смотреть спектакль, испытают очень сильные эмоции", - отметил Хинтба.

Актер Рубен Депелян, вернувшийся на сцену после определенной паузы, исполняет одну из главных ролей – роль Жениха.

"Для всех наших актеров и для меня - это было новое существование на сцене, новый путь, и мы старались пройти его достойно. Все эти препятствия с переносом премьеры нам помогли, у нас было время вызреть, принять и уже смелее во всем этом работать, - подчеркнул Рубен. - Спектакля такого в нашем репертуаре не было. И для зрителя это будет абсолютно что-то новое. Я могу только посоветовать идти смотреть, впитывать и наслаждаться, наполняться этим всем".

© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Кровавая свадьба"

Исполнитель еще одной главной роли – роли Леонардо – актер Осман Абухба поделился, что с произведениями Лорки соприкасался в годы учебы в Театральном институте имени Щукина.

"Но тогда как-то прошел мимо, либо я, либо он. Студенческие годы, впервые в Москве – мысли были заняты другим. Потом, когда приехал сюда, опять столкнулся с Лоркой, у нас с коллегой был выбор между двумя авторами, и я опять от него отвернулся, сказал, к Лорке вернемся потом. И вот сейчас вернулся. Достаточно долгое время репетируем "Кровавую свадьбу" и так влюбились в Лорку, сейчас на репетициях царит такая атмосфера, и в театре. Кто интересуется театром, увидят нечто необычное, вы почувствуете атмосферу, это словами не объяснить. Удивительная атмосфера, в которую мы все окунулись", - сказал Абухба.

Премьерные показы спектакля "Кровавая свадьба" в постановке режиссера Марии Романовой состоятся в РУСДРАМе 10 и 11 июля.