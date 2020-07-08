Ближе к Абхазии: в Сочи открылся новый МФЦ

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Пятый по счету многофункциональный центр открылся в Сочи, сообщается на сайте администрации города.

МФЦ расположен в Имеретинской низменности по адресу: улица Поселок Мирный, 2а.

Услугами нового многофункционального центра смогут воспользоваться не только жители близлежащих улиц, но и заявители из других районов Сочи, а также граждане России, проживающие в Абхазии.

Специалисты смогут обслуживать более 300 заявителей в день. Новый офис площадью более двухсот квадратных метров оснащен самой современной техникой и созданы комфортные условия для обслуживания посетителей.

МФЦ предоставляют более двухсот видов государственных и муниципальных услуг, перечень которых постоянно расширяется. Открытие нового центра позволит получить нужные документы в кратчайшие сроки и без очереди.

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