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Ближе к Абхазии: в Сочи открылся новый МФЦ

© Foto / Официальный портал города Сочи
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200708/1030494853/Zhiteli-Abkhazii-s-rossiyskim-grazhdanstvom-smogut-obratitsya-v-novyy-MFTs-V-Sochi.html

Открытие нового многофункционального центра позволит уменьшить очереди и упростить получение нужных документов.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Пятый по счету многофункциональный центр открылся в Сочи, сообщается на сайте администрации города. 

МФЦ расположен в Имеретинской низменности по адресу: улица Поселок Мирный, 2а.

Услугами нового многофункционального центра смогут воспользоваться не только жители близлежащих улиц, но и заявители из других районов Сочи, а также граждане России, проживающие в Абхазии.

Специалисты смогут обслуживать более 300 заявителей в день. Новый офис площадью более двухсот квадратных метров оснащен самой современной техникой и созданы комфортные условия для обслуживания посетителей.

МФЦ предоставляют более двухсот видов государственных и муниципальных услуг, перечень которых постоянно расширяется. Открытие нового центра позволит получить нужные документы в кратчайшие сроки и без очереди. 

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