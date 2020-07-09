Попался на рентгене: пресечена попытка незаконного ввоза миллиона рублей в Абхазию

Житель Абхазии был остановлен на таможенном посту "Адлер", в его сумке с помощью рентгеновской установки обнаружили один миллион рублей.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных денежных средств в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

На посту МАПП "Адлер" сотрудники таможни остановили 37-летнего жителя Абхазии. Он следовал из России в Абхазию по "зеленому коридору", при этом не заполняя и не подавая таможенную декларацию.

На досмотре в его сумке были обнаружены две стопки пятитысячных купюр в количестве 200 штук.

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни На таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий был остановлен 37-летний гражданин, житель Абхазии

Согласно законодательству, без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США.

Отмечается, что наличная валюта в этом объеме была возвращена мужчине, остальные денежные средства изъяты.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискация предмета административного правонарушения.

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