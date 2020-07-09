Попался на рентгене: пресечена попытка незаконного ввоза миллиона рублей в Абхазию

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Сочинские таможенники предотвратили вывоз незадекларированных денежных средств в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.
На посту МАПП "Адлер" сотрудники таможни остановили 37-летнего жителя Абхазии. Он следовал из России в Абхазию по "зеленому коридору", при этом не заполняя и не подавая таможенную декларацию.
На досмотре в его сумке были обнаружены две стопки пятитысячных купюр в количестве 200 штук.
Согласно законодательству, без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США.
Отмечается, что наличная валюта в этом объеме была возвращена мужчине, остальные денежные средства изъяты.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискация предмета административного правонарушения.
Читайте также:
-
"Лимоны" вне закона: мужчина пытался вывезти из России в Абхазию 3,5 миллиона рублей