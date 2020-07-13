Вооруженное столкновение на границе Армении и Азербайджана: есть жертвы

Обострение началось в воскресенье на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Азербайджанские военнослужащие нанесли удар по опорному пункту армянской стороны на границе двух государств, обстановка остается напряженной, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Столкновения на границе начались в воскресенье. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных, сообщив о гибели троих азербайджанских военных в столкновениях в воскресенье. По данным Баку, армяне тоже понесли потери.

При этом Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.

Как уточнил источники РИА Новости из азербайджанского Министерства обороны, "в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника". Он также добавил, что армянская сторона скрывает информацию о потерях.

В Ереване ранее заявляли, что до поздней ночи на этом участке границы велась стрельба. После двух-трех часов перерыва она возобновилась рано утром. Глава Минобороны Армении предписал личному составу быть сдержанными.

История конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возник вокруг статуса Нагорного Карабаха, который в феврале 1988 года объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР.

Азербайджан утратил контроль над автономией и семью прилегающими к ней районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992-го в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Последние столкновения между Арменией и Азербайджаном произошли в апреле 2016 года. Минобороны Азербайджана заявило об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство сообщило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Спустя несколько дней стороны объявили о прекращении огня.