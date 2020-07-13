В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из общего числе вновь выявленных случаев 25,6% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 2 960 человек. За весь период установлено 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.
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