В России за сутки выявлено 6 537 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из общего числе вновь выявленных случаев 25,6% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 2 960 человек. За весь период установлено 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человека выздоровели, один пациент умер.

Читайте также: